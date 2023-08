Pierpaolo Spollon è senza dubbio uno dei volti più noti della fiction degli ultimi anni. L’attore si è raccontato in un’intervista a Repubblica alla vigilia di un’altra stagione che si annuncia di grande visibilità e con la prospettiva di un debutto al Teatro Tor Bella Monaca a Roma, e poi dall’autunno sarà in tournée in tutta Italia, con Quello che provo dir non so, lo spettacolo scritto insieme a Matteo Monforte in cui racconta di sé e del percorso che lo ha portato alla fama.

“Lo dico anche nello spettacolo, adesso sono in una condizione, per così dire, intermedia. Sì mi riconoscono, mi fermano. Ma non posso capire cosa provino Argentero o Bocelli, presi d’assalto. Io sono ‘quello che lavora con Luca Argentero’. È venuto a girare Doc 3 Giacomo Giorgio che ha fatto Mare fuori, non può immaginare il delirio. Sono riconoscente, passo ore a salutare tutti. Con i papà mi esalto e quando dicono: ‘Sei il mio preferito di mia moglie’, li abbraccerei”.

Tra le rivelazioni che Spollon fa nel corso dello spettacolo, ce n’è una che riguarda la sua vita privata. L’attore svela infatti di essere padre di due figli, una cosa che aveva sempre evitato di dire pubblicamente: “A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo”. Notizia che ha nascosto al punto da non risultare su internet: “Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: ‘Vengo appena posso, ho un figlio’. Mi ha risposto: ‘Non è possibile, sul web non c’è scritto’”.