Francesca Tocca e Raimondo Todaro erano riusciti a superare la crisi che, circa due anni, fa, aveva vissuto la loro relazione. Il matrimonio era stato messo a dura prova dopo la sbandata della ballerina per l’ex allievo di Amici Valentin Dumitru, con cui spesso si esibiva.

Todaro, all’epoca maestro di ballo a Ballando con le Stelle, e la Tocca erano stati ad un passo dal divorzio, ma alla fine riuscirono a superare il momento di difficoltà, e durante una puntata del dating show di Maria De Filippi annunciarono di essere tornati insieme.

Nelle ultime ore, però, una storia pubblicata su Instagram fa Francesca, ha allarmato i fan. La ballerina ha condiviso una pagina del romando di Massimo Bisotti dal titolo “Il quadro mai dipinto”, evidenziando alcune frasi che sembrano frecciatine tutt’altro che velate:

La presunta lite tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro

La coppia, dunque, è nuovamente in crisi? A svelare quello che potrebbe essere accaduto è stata Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione anonima in direct. La follower dell’esperta di gossip ha scritto di aver visto i due discutere animatamente in un ristorante a Villasimius, mentre si trovavano a cena con alcuni amici: “Ciao Deia, intanto ti chiedo la massima riservatezza. Ieri mi trovavo a Villasimius, precisamente nel ristorante Il Ranch. C’era Todaro con la Tocca, cenavano con amici. Proprio mentre andato via ho notato che lei parlava animatamente con lui, ancora seduti al tavolo. Comunque siamo andati via, preso la macchina nel parcheggio di fronte, e mentre andavamo via saranno passati massimo cinque minuti, abbiamo visto la Tocca che camminava da sola in piena carreggiata. La strada era buia e come l’abbiamo superata l’abbiamo riconosciuta. E’ andata via da sola, camminando al buio in mezzo alla strada. Non so come sia finita. Scena un po’ triste”.