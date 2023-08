Andrea Foriglio è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore e non scelta di Nicole Santinelli ci avrebbe provato in maniera spudorata con un’ex dama del dating show di Canale 5, ovvero Pamela Barretta.

L’osteopata si trova in Puglia, e più precisamente a Porto Cesareo. La segnalazione è arrivata in direct a Deianira Marzano, che l’ha condivisa su Instagram: “Oggi al lido Belvedere a Porto Cesareo c’era Andrea, la non scelta. Ci ha provato spudoratamente tutto il tempo con Pamela Barretta, e lei si scansava. Domanda al tuo amico Amedeo Venza, c’era anche lui. Non ho potuto fare foto perché ero sulla sdraio di fianco a loro”.

Andrea si è taggato proprio a Porto Cesareo, un ulteriore indizio che il rumor potrebbe essere tutt’altro che infondato. Anzi, a renderlo ancora più incandescente è stato Amedeo Venza, anche lui in vacanza in Salento. Insieme all’esperto di gossip, oltre a Pamela, c’era anche Nicole Santinelli: “Oltre alla Barretta c’è la splendida Nicole. Eccola qua! Devo dire la verità, quando sei salita sul trono il ho detto ‘per fortuna una ragazza normale’. Bella anche dal vivo, devo dire la verità. Molto molto bella e intelligente, cosa rara. Benvenuta in Puglia”.

In seguito, Venza ha postato un messaggio riguardante Nicole e Andrea Foriglio: “Ma oltre a Nicole c0era anche la sua non scelta… gatta ci cova? Sarebbero molto carini insieme”. “Sì, era lì ma non gli abbiamo dato visibilità. Si era attaccato come una cozza pure su Pamela”, ha risposto Amedeo.