Negli ultimi giorni si è molto parlato della rottura tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli. I due ex allievi di Amici di Maria De Filippi hanno litigato, ma poi il pupillo di Raimondo Todaro è corso da lei per provare a riconquistarla. Peccato che la velina di Striscia la Notizia non fosse in casa e si sia persa la sorpresa che lui le aveva organizzato per farsi perdonare.

Nel frattempo, molti esperti di gossip sostengono che si sarebbe trattato di una messa in scena architettata esclusivamente per fini di hype. Stando ai rumors, infatti, Nunzio starebbe cercando in tutti i modi di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello. Ad oggi non è ancora chiaro se tra i due sia finita per sempre o se esistano margini per un possibile ritorno di fiamma.