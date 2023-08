Un’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è raccontata in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera.

Maria Teresa Ruta, che ha partecipato al reality show condotto da Alfonso Signorini insieme alla figlia Guenda Goria, è stata sposata con il giornalista Amedeo Goria, anche lui concorrente della successiva edizione del Gf Vip. La loro relazione aveva riempito le pagine della cronaca rosa per via dei presunti tradimenti dell’uomo. Tradimenti di cui la Ruta è tornata a parlare sul noto quotidiano.

“Di sicuro è stato un matrimonio d’amore. Con il senno di poi avrei dovuto chiudere anche il terzo occhio per non vedere le sue marachelle, specie quando partiva in trasferta con le squadre. Erano ingenuità, dovuta alla sua insicurezza cronica, ma allora le ho vissute come un affronto, e ad un certo punto non ho più perdonato”.

Maria Teresa ha spiegato come ha scoperto i tradimenti: “Trovando scontrini del parcheggio di una discoteca sotto il tergicristallo. O bigliettini di tale Jeannette o Jasmine. Poi la famosa agendina nera di cui favoleggiavano i colleghi. La nascondeva, un giorno l’ho vista. C’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio. Per carità, forse l’ho trascurato anche io perché troppo presa dal lavoro. Ma a volte Amedeo faceva il cascamorto con le altre donne persino davanti a me, era incorreggibile”.