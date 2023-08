E’ calato definitivamente il sipario sulla tormentata relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Caratterizzata da liti, lacrime e discussioni sin dai tempi della loro permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, la storia d’amore è giunta al capolinea dopo circa sette mesi, due dei quali trascorsi lontano dalle telecamere. Eccezion fatta per un primo periodo trascorso in armonia, tra i due ex vipponi sono iniziati nuovamente a verificarsi battibecchi e discussioni, e i rumor sulla possibile rottura hanno tenuto banco sui social per diverse settimane. Poi, a fine giugno,l'influencer campana ha registrato una diretta Instagram durante la quale, in lacrime, accusava il fidanzato di pensare solo a fare il cantante e di sentirsi sfruttata. Lo speaker rafiofonico, dal canto suo, imputava alla fidanzata un rapporto “tossico” con i social.

Due settimane fa è stata forse scritta la parola fine alla tormentata storia d’amore, quando entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram. Non è ancora chiaro cosa abbia portato i due a prendere questa decisione. Ciò che è certo è che, almeno per il momento, non sembrano esserci margini per un possibile ritorno di fiamma, con buona pace dei numerosissimi fan della coppia, che ancora non riescono a rassegnarsi all’idea che tra i Donnalisi sia finita.

Intanto, nelle ultime ore, un tweet della Fiordelisi non è passato inosservato all’occhio attento dei suoi sostenitori, che seguono passo dopo passo ogni mossa dell’influencer campana. “Le donne con le pa**e hanno sempre infastidito gli uomini senza”, ha scritto Antonella. Molti utenti hanno interpretato queste parole come una nuova frecciatina tirata ad Edoardo: le cose stanno così o l'ex vippona si riferiva ad altro?