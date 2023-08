Gli haters non vanno mai in vacanza, neanche a Ferragosto! Nelle scorse ore, Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata presa di mira dai soliti leoni da tastiera per via del suo aspetto fisico.

L’ex fidanzata di Davide Donadei, ex tronista e concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la quale augurava buona domenica ai suoi follower. Ma il suo abito bianco e le sue curve sono finiti al centro delle polemiche. Ai complimenti, infatti, si sono aggiunti tantissimi commenti negativi in cui le facevano notare di avere un’autostima alta per pensare di stare bene con quel vestito.

Di fronte alle offese è arrivata la reazione di Chiara: “Credetemi, non mi interessa scrivere l’ennesimo poema su quanto noi dobbiamo stare in pace con noi stesse e stop! No, perché per quanto io sinceramente in questo momento della vita mi piaccia, amo il mio fisico e le mie curve a differenza di soli pochi mesi fa che passavo le giornate a pesarmi. Questi commenti sono deleteri, distruttivi e malvagi per tutti! Per me che li leggo e per chi mi segue che vi piaccia o no, mi prende come punto di riferimento. La cosa terrificante è che per quanto ormai sia reato e io abbia i direct pieni di ‘dimagrisci tr**a’, e per quanto io mi esponga anche con il mio legale, tutto ciò rimanga sempre impunito. E’ violenza tutto questo, e va fermato!

Il web è pieno di gente pericolosa e persone fragili, e questa combo crea troppe vittime tutti i giorni. Oggi non è il mio caso, ma potrebbe esserlo per moltissime altre persone. Perché arrivare a piangere il morto prima di agire?”.