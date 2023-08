Sono ormai passati diversi mesi da quanto Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono detti addio. Nel 2019, la coppia aveva partecipato a Temptation Island Vip, e in quell’occasione aveva dato prova di essere piuttosto solida e di stare proseguendo sulla strada che li avrebbe portati al matrimonio.

A settembre 2021, Manila ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale era rimasta “reclusa” nella Casa di Cinecittà per lunghi mesi senza avere contatti con i figli e con Amoruso. Poi, a gennaio 2023 l’improvvisa notizia della rottura. Da lì, inizia ad insinuarsi l’ombra di un altro uomo, Stefano Oradei, con cui la Nazzaro svelerà di stare insieme da alcuni mesi.

Oggi, Lorenzo è ancora ferito per il comportamento della sua ex compagna, la quale ha definito tossica la loro relazione. In una recente intervista a Nuovo Tv, Amoruso è tornato a parlare di Manila. I rapporti sono sostanzialmente inesistenti: “Da quando, a metà aprile, mi ha ridato in malo modo le chiavi di casa, non ci siamo più visti né sentiti. Sto metabolizzando il tutto e ora ho ricominciato a stare bene. Vado avanti tranquillamente con la mia vita”.