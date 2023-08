E’ tempo di vacanze, e come sempre la meta più ambita dai volti più o meno noti del gossip e del mondo dello spettacolo è sempre la stessa: la Costa Smeralda.

E proprio all’interno di un noto locale di Porto Cervo che si sarebbe verificata una discussione tra Giacomo Urtis, chirurgo estetico dei vip ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, e una donna misteriosa. Le segnalazioni sono arrivate a Deianira Marzano e Amedeo Venza: “Ieri c’era Urtis con un po’ di gente, ha avuto una discussione con una donna bionda che era lì – scrive la follower dei due esperti di gossip -. A quanto ho potuto capire, lui era corteggiato da diversi ragazzi, e questa donna era gelosa. Così ha provato a tirargli i capelli, ma Giacomo con molta eleganza le ha detto che lei era solo invidiosa per il suo stile e perché tutti gli occhi erano puntato su di lui. Infatti, il ragazzo che era lì ha confermato di essere interessati a Urtis, e così si sono allontanati in pista”.

Versione confermatra anche da un'altra persona presente: “Io ero proprio accanto a loro in pista, e posso confermare. Urtis è stato di una signorilità sublime. Questa donna si è ingelosita che tutti ballavano intorno a lui e gli ha detto tipo ‘ti sei montato la testa, ti credi la più bella’, e ha guardato questo ragazzo dicendo tipo ‘tu stasera stai con me’. Ma lui ha preso Urtis per mano e si sono allontanati in pista”.

In un’intervista dello scorso giugno rilasciata a Novella 2000, Giacomo Urtis aveva rivelato di essere molto corteggiato: “Sono molto corteggiata da uomini etero, e talvolta mi capita di ricambiare l’interesse, salvo poi stufarmi per la loro ostinazione a mantenere il piede in due staffe. Ad alcuni di loro ho chiesto: ‘Se mi ami, perché non lasci la tua ragazza?’. Mi hanno risposto ‘Perché mi fa pena’. Come si può portare avanti una storia d’amore in nome della compassione? Io non potrei mai, ho bisogno di passioni travolgenti”.