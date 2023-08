Lunedì 11 settembre prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello, e pian piano va delineandosi il cast di personaggi famosi che abiteranno la Casa più spiata d’Italia.

L’unica conferma rispetto alle edizioni precedenti è quella di Alfonso Signorini, che sarà nuovamente al timone del reality show. Ma ad affiancarlo non ci saranno più Sonia Bruganelli e Orietta Berti. E' stata infatti arruolata Cesara Buonamici come unica opinionista. E non ci sarà nemmeno Giulia Salemi, tutte “vittime” della nuova politica anti trash voluta da Pier Silvio Berlusconi. Al posto della “bastarda col tablet”, invece, vedremo Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105 e figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia. Scompare la sigla "Vip", perché ad abitare la casa saranno personaggi del mondo dello spettacolo e perfetti sconosciuti.

Nel frattempo, Giuseppe Porro ha fatto i nomi dei probabili componenti del cast “Vip”: Ninetto Davoli, Fiordaliso, Benedicta e Brigitta Boccoli, Corrado Tedeschi, Justine Mattera, Annalisa Chirico, Rosanna Fratello, Samira Lui.

A loro si potrebbe aggiungere anche il papà di un ex vippone. Stiamo parlando di Franco Oppini, papà di Francesco Oppini, quest’ultimo protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano e Amedeo Venza, l’attore sarebbe in procinto di entrare a far parte del cast del programma.