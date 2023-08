Luca Onestini è stato uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Durante i lunghi mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà, l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto modo di ricucire il rapporto con Ivana Mrazova (entrata nella Casa proprio in qualità di sua ex), tanto che in molti ipotizzavano che tra i due potesse scoccare nuovamente la scintilla. Ma non è accaduto. In una recente intervista, la modella ceca si è professata single e, fatta eccezione per qualche sporadica apparizione sui social, lei e Luca hanno preso strade differenti.

Negli ultimi giorni, l’ex di Soleil Sorge è tornato prepotentemente sotto ai riflettori per via di un’indiscrezione trapelata sul web. In Spagna, infatti, Paese nel quale l’ex vippone è particolarmente noto, si parla di una sua possibile partecipazione alla nuova edizione del Gran Hermano Vip (la versione spagnola del Grande Fratello Vip), in partenza il prossimo settembre. Tesi avvalorata dal fatto che Onestini si trova proprio a Madrid.

Ma la vera notizia è che ad entrare con lui nella Casa più spiata di Spagna dovrebbe essere anche Oriana Marzoli. Spiegando le ragioni della rottura con la “reina”, Daniele Dal Moro ha rivelato che l’ex fidanzata starà via per diversi mesi proprio per partecipare ad un reality: “Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose!”.

A non passare inosservata sui social è stata una foto condivisa da Onestini con la didascalia: “Never stop bebè”. Alcuni utenti hanno immediatamente pensato ad Oriana perché “bebè” è proprio il nomignolo con il quale viene chiamata l’ex vippona. Una teoria fantasiosa, visto che il termine viene molto utilizzato in Spagna, ed è assai improbabile che Luca si riferisse all’ex coinquilina.

C’è da dire che I due hanno sempre avuto un rapporto molto ambiguo durante l’avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, circostanza che ha sempre infastidito Daniele, che non ha mai digerito il fatto che Oriana avesse “scelto” Luca prima di lui. In una live su Twitch dello scorso luglio, dopo una delle tante litigate con la “reina”, Dal Moro era tornato a parlare del rapporto tra Onestini e la Marzoli: “Porca tr**a, se sei li che fai l’imbecille con uno è perché te lo vuoi fare, punto! Non è che c’è ‘ma in realtà volevo solo giocare’. Ma vai in f*ga, non sono mica scemo! Se uno vuole solo fare il simpatico, o scambiare non è che c’hai dei dubbi, no? Si vede palesemente. Quando invece la situazione è ambigua, vai sereno che ci vuoi fare qualcosa. Capite? E da lì tutto il mio nervoso che c’avevo per Luca e via discorrendo, perché io non sono scemo. A me puoi dire il ca**o che vuoi, ma non ho trentatré anni per il ca**o. Si vede lontano un chilometro che te lo faresti, non sono stupido. Non c’è cosa che mi sta più sul ca**o di chi vuole prendermi per fesso”.