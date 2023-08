Valentina Ferragni è uscita definitivamente allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, Matteo Napoletano. Classe 2001, originario di Castelfranco Veneto, vive a La Mirada, in California, dove frequenta la Biola University. Anche Luca Vezil, storico ex della sorella di Chiara, ha voltato pagina con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum.

Per diversi mesi, Valentina e Luca hanno preferito tacere in merito ai reali motivi che hanno portato alla fine della quasi decennale storia d’amore. Ma di recente, rispondendo alle curiosità dei follower, la Ferragni si era sbilanciata raccontando di essere passata per quella cattiva dopo il comunicato che annunciava la rottura, quando in realtà le cose stavano diversamente.

Dopo l’annuncio ufficiale della relazione con Matteo, Valentina ha risposto ai fan lasciando intendere un presunto tradimento da parte di Vezil. “Non bisogna essere perfetti, Bisogna amarsi. Io pensavo vi foste lasciati perché non c’era più lo stesso sentimento che vi legava da tanti anni. E invece intuisco che c’è stato qualcos’altro. Vabbè, si va avanti per fortuna”, ha scritto la follower. “Quando si aprono gli occhi si va sempre avanti”, ha risposto l’influencer. Ma non solo. Un altro utento le ha scritto che Matteo starebbe con lei solo per visibilità, e che lui con Luca non c’entra nulla. “Hai detto bene. Ho imparato a selezionare”, ha replicato Valentina.