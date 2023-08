Dopo aver superato la crisi dello scorso febbraio, la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele. L’estate dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sembra non finire mai: prima il soggiorno a Capri e Amalfi, poi Mykonos, Bodrum e adesso la Calabria.

Proprio a Palmi, l’influencer italo-iraniana ha presenziato ad una delle serate che il fidanzato aveva in agenda, facendo irruzione sul palco. Pierpaolo ha colto l’occasione per fare una romantica dedica alla sua Giulia, scatenando l’entusiasmo dei fan presenti.

Dopo l’addio della Salemi al Grande Fratello Vip (dovuto alla nuova politica anti trash imposta da Pier Silvio Berlusconi), l’ex “bastarda col tablet” ha annunciato di aver nuovi progetti in cantiere, tra cui “Casa Prelemi”, format che vedrà coinvolta lei e il fidanzato. Ma non solo. I due ex vipponi, infatti, condurranno la nuova edizione di Ex on the beach Italia, la versione nostrana del programma di Mtv che sarà disponibile nei prossimi mesi su Paramount+. Giulia e Pierpaolo prenderanno il posto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.