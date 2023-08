Sembra essere calato definitivamente il sipario sulla burrascosa relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Questa volta, tra i due sarebbe finita, per citare le parole dell’imprenditore veneto, “senza margini di ritorno”.

La modella di origini venezuelane ha annunciato che lascerà il suo appartamento di Milano per spostarsi a Madrid (città in cui vive). Ed è proprio la decisione della finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip di tornare in Spagna per partecipare, con ogni probabilità, ad un reality, ad aver provocato (forse per sempre) la fine della storia d’amore. “Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose!”. Queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne durante uno dei suoi sfoghi su Twitter.

Daniele Dal Moro attacca Oriana Marzoli?

Convinto che la distanza possa compromettere un rapporto già traballante, Daniele ha deciso di “chiamarsi fuori” e di rinunciare ad Oriana. L’ex vippone, però, sembra aver serbato rancore, come dimostra l’ennesima stoccata sui social rivolta, con ogni probabilità, alla sua ormai ex fidanzata. Dal Moro ha lanciato un chiaro attacco agli influencer “scrocconi” che, in cambio dell’ospitalità gratuita in strutture ricettive di lusso o cene “stellate”, promettono visibilità e giudizi positivi sui loro account social. “Pensate di pagarvela ogni tanto una cena, una vacanza, o pensare di andare avanti tutta la vita a tag?”, ha scritto il veneto in una storia su Instagram. Moltissimi gli utenti a leggerci una chiara allusione alla sua ex: sarà realmente così?

Nel frattempo, stando a quanto trapela da alcune fonti in Spagna, la Marzoli sarebbe prossima alla partecipazione al Gran Hermano Vip, la versione spagnola del Grande Fratello Vip. Con lei anche Luca Onestini, suo ex inquilino durante l’ultima edizione del reality di Canale 5.