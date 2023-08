La frattura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria appare ormai insanabile. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono detti addio dopo una relazione durata circa sette mesi, due dei quali trascorsi fuori dalle mura della Casa di Cinecittà.

Fatta eccezione per un primo periodo trascorso in armonia, tra i due sono nuovamente iniziati a verificarsi battibecchi e discussioni, e i rumor sulla possibile rottura hanno tenuto banco sui social per diverse settimane. Poi, a fine giugno, Antonella ha registrato una diretta Instagram durante la quale, in lacrime, accusava il fidanzato di pensare solo a fare il cantante e di sentirsi sfruttata. Edoardo, dal canto suo, imputava alla fidanzata un rapporto “tossico” con i social.

“Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e questa cosa non è piaciuta. Cosa devo fare di più? Come ve lo devo far capire? Per favore… Non mi venite a dire che devo andare da lui o fare vacanze insieme, perché io ho fatto di tutto per questo ragazzo”, aveva scritto la Fiordelisi lo scorso luglio rispondendo ai fan che le chiedevano di provare ad aprile un dialogo con Donnamaria. Quest’ultimo non avrebbe perdonato all’ormai ex fidanzata proprio quella famosa diretta Instagram, nella quale veniva accusato davanti a migliaia di persone.

Circa tre settimane fa, i due ex vipponi hanno smesso di seguirsi su Instagram, facendo calare definitivamente il sipario sulla loro tormentata storia d’amore. Antonella ha già mostrato di aver voltato pagina: “Mi piace che chi è veramente mia/o fan mi segua per le cose che pubblico, per i consigli che do, per come mi vesto, per come vi faccio divertire, per esperienze televisive che farò, per sfilate, ecc… Ma per favore, vi chiedo di andare avanti e di non soffermarvi più su cose passate. Lo so che mi capirete”, aveva scritto alcuni giorni fa su Twitter.

A ciò si aggiunge che, nelle ultime ore, l’influencer campana si è resa protagonista di un'altra mossa inequivocabile. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, infatti, la Fiordelisi avrebbe smesso di seguire sui social i genitori di Edoardo, agli amici di quest’ultimo e anche alla fanpage Donnalisi. L’ennesima prova che la relazione è giunta definitivamente ai titoli di coda.