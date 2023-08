Elodie ha definitivamente archiviato la storia d’amore con Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo. La cantante romana, infatti, ha intrapreso una relazione con Andrea Iannone, e le cose tra la coppia procedono a gonfie vele.

Anche Marracash sembra aver voltato pagina. Secondo Ivan Rota, giornalista di Dagospia, il rapper di origini siciliane avrebbe una nuova fiamma: “Lo scoop di Ferragosto. Finalmente Marracash si è ripreso dalla fine della storia con Elodie. Tempo fa aveva dichiarato: 'È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me'. Ora ha trovato un nuovo amore: si tratta della bellissima e giovane indossatrice Assia Pesenti. I due stanno trascorrendo una romantica vacanza a Pantelleria. E questo fa per lui: addio Elodie".

Chi è Assia Pesenti? E’ una modella e designer cu su Instagram conta più di diecimila follower.