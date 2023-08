L’amicizia tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, prosegue anche fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia. Dopo un’iniziale diffidenza, l’influencer campana e la modella triestina sono diventate amiche e poi alleate, e da sole hanno fronteggiato la supremazia numerica degli Spartani.

In un’intervista dello scorso luglio, Nikita aveva commentato la fresca rottura tra Antonella e Edoardo Donnamaria: “Quello che mi sento di dire è che l’amore vince su ogni cosa. Se veramente l’intenzione di entrambi è la stessa, supereranno qualsiasi cosa. Se invece le intenzioni saranno diverse, ci abitueremo a vederli in un’altra forma. Io non voglio mettere il dito nella piaga perché sinceramente è una cosa loro. Io le sto vicino, le mando messaggi e la chiamo. Questo posso fare da amica. Sta bene, up and down. Esiste anche la privacy. Magari ci sono momenti delicati che si stanno vivendo in maniera profonda”.

A distanza di poco più di un mese dalle parole della Pelizon, la relazione tra l’ex schermitrice e lo speaker radiofonico è giunta definitivamente al capolinea. Entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram e sono pronti a voltare pagina. Come atto conclusivo, Antonella ha anche unfollowato i genitori dell’ex fidanzato, e ha smesso di seguire la fanpage dei Donnalisi.

Nikita ha deciso di raggiungere l’amica a Salerno. Le due hanno documentato l’incontro sui social. E mentre erano a cena, le due ex vippone sono state avvicinati da alcuni turisti canadesi, che le hanno offerto una bottiglia di vino. La Fiordelisi, in un inglese decisamente discutibile, li ha ringraziati per il gesto, per poi fargli ascoltare Mojito, il singolo della Pelizon che è diventato uno dei tormentoni dell’estate 2023.