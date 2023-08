E’ calato definitivamente il sipario sulla tormentata e burrascosa storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. E questa volta, a differenza delle ultime cinque, per citare le parole dell’imprenditore veneto “E’ finita senza margini di ritorno”.

La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip ha annunciato che lascerà l’Italia per spostarsi a Madrid (città in cui vive) per partecipare ad un reality show. Secondo alcune fonti spagnole, la modella di origini venezuelane sarà, insieme a Luca Onestini, una nuova concorrente del Gran Hermano Vip. Ed è stata proprio la decisione di Oriana ad aver causato la fine della relazione con Daniele. “Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose!”. Queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne durante uno dei suoi sfoghi su Twitter. Convinto, dunque, che la distanza possa compromettere un rapporto già traballante, Daniele ha deciso di “chiamarsi fuori” e di rinunciare ad Oriana, con buona pace dei numerosissimi fan dell’ormai ex coppia, che ancora fanno fatica a rassegnarsi all’idea che tra gli Oriele sia finita.

Nel frattempo Dal Moro, che ha reso privato il suo profilo Instagram, avrebbe inviato un messaggio vocale dai toni piuttosto accesi ad Amedeo Venza, influencer ed esperto di gossip, per poi bloccarlo. A rivelarlo è lo stesso Venza in una storia su Instagram: “Daniele Dal Moro! Mi manda un vocale (pesante) in dm e cosa fa? Mi blocca perché chiaramente non dà la possibilità di replica in quanto è un poveraccio e sa che lo asfalto in due secondi! Il messaggio resterà privato perché è di una bassezza degna del personaggio!”.