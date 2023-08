Rosanna Lambertucci a Ballando con le Stelle.

Un video pubblicato sul profilo Instagram di Rosanna Lambertucci, poi condiviso anche da Milly Carlucci, la ritrae mentre fa jogging all’aperto.

“Che fatica allenarsi – afferma la conduttrice -. D’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le Stelle, e se non sono allenata… Ma speriamo di farcela. Io ce la metterò tutta, ma conto sul vostro affetto e sul vostro sostegno. Un abbraccio affettuso”, conclude la Lambertucci.

Dopo Ricky Tognazzi, Milly Carlucci sta svelando via via i concorrenti che si cimenteranno sulla pista di Rai Uno.

Chi è Rosanna Lambertucci?

Ma chi è Rosanna Lambertucci? I meno giovani se la ricorderanno senz’altro quando nel 1981 raggiunge la popolarità come autrice e conduttrice del programma di successo Più sani e più belli, che viene portato avanti per 17 edizioni.

Poi dal 2004 al 2009 torna ad occuparsi di medicina e benessere sulla Rai, nella rubrica Domenica in… Salute, in cui ospita anche noti chef italiani.

Nell’ottobre del 2021 ha pubblicato il libro “Graffi che fanno bene al cuore”, il cui ricavato è stato destinato all’ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali.

La Lambertucci è madre della giornalista Angelica Amodei, avuta dal matrimonio con Alberto Amodei, deceduto nel 2014.

Il 7 giugno 2023 la conduttrice televisiva è convolata in seconde nozze, romanticamente in bianco a 77 anni (ne compirà 78 a novembre), con l’imprenditore ed ex assistente parlamentare Mario Di Cosmo.