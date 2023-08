Non è mai corso buon sangue tra Nikita Pelizon e Edoardo Donnamaria durante la loro avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma una volta terminato il reality show condotto da Alfonso Signorini, l’amicizia tra Antonella Fiordelisi, all'epoca fidanzata con lo speaker radiofonico, e l’influencer triestina, aveva contribuito in parte ad appianare le divergenze tra i due ex vipponi. Questo anche perché, Matteo Diamante, amico di Edoardo, in quel periodo aveva ripreso a frequentare proprio Nikita, prima che la relazione tra i due si arenasse nuovamente.

Dopo essersi confrontata con Matteo Salvini in merito all’idea dei taxi gratis all’esterno delle discoteche, destinati a chi era sbronzo, Nikita ha parlato sul suo profilo Twitter di giustizia, carceri e centri per minori: “L’Italia è uno stato che ha da sistemare miriadi di cose. Uno tra questi, è la giustizia. Un abbasso degli stipendi ai politici per incrementare invece nelle costruzioni di carceri e Leggi più severe con tempistiche minori, potrebbe aiutare. Per “Tempistiche minori” intendo la lentezza dei processi giudiziari. Idee espresse, carceri in sovraffollamento da anni, giustizia che non vedo, minorenni in comunità perché minorenni, dopo violenze di gruppo con tanto di riprese. Non c’è molto da lasciar fare, la prossima potrei essere io, mia nipote, la tua vicina. Ma va bene, Ora torno sugli unicorni.

Da cittadina italiana, non mi sento al sicuro in Italia. Sono parole forti ma è la verità dei fatti. Non ho spazio per spiegarvi pure il perché, ma vi chiedo. Tu, ti senti al sicuro in Italia?”.

Tra i tanti ad aver commentato i tweet di Nikita, anche Edoardo, suo ex coinquilino nella Casa più spiata d’Italia, che ha condiviso un post nel quale sembra prendere in giro la vincitrice del Gf Vip 7: “Quando c’era lui i treni partivano in orario e diciamolo ca**o! Brava Nikita poi perché nessuno parla più dei marò? Ma la sinistra dov’era allora? Diciamolo!”