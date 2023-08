L’infinito tira e molla tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua a mandare in confusione i fan della coppia. A quanto pare, infatti, sembra essersi aperto l’ennesimo capitolo della tormentata e burrascosa relazione tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Liti e riappacificazioni, viaggi tra Italia e Spagna, l’imprenditore veneto che raggiunge la modella venezuelana ad Ibiza, ma lei non gli apre la porta. Lui che spiattella tutto sui social, poi di nuovo insieme paparazzati da un noto sito di informazione. E ancora lui che rivela che è nuovamente finita perché lei, a quanto pare, parteciperà ad un reality in Spagna. Ed infine, lei che annuncia che lascerà Milano per trasferirsi nuovamente a Madrid.

Nei giorni scorsi, Oriana aveva pubblicato un video promozionale sul suo profilo Instagram in cui i fan avevano chiaramente riconosciuto la casa di Daniele. Dunque era già possibile intuire un nuovo riavvicinamento, anche se non confermato dai due ex vipponi. Ieri, con un nuovo post, la Marzoli ha sponsorizzato un noto brand di abbigliamento, e nel carosello di immagini spunta anche bacio con Dal Moro.

Evidentemente, anche se con meno clamore rispetto al passato, Oriana ha di fatto confermato l’ennesimo ritorno di fiamma con Daniele.