La nuova linea “no trash” imposta da Pier Silvio Berlusconi sta complicando e non poco il lavoro di autori e conduttori dei principali programmi targati Mediaset. Lo stop a starlette, personaggi trash o influencer ha infatti notevolmente ridotto il campo d’azione degli addetti ai lavori, chiamati ad uno sforzo maggiore nella ricerca del “cast” perfetto.

In quest’ottica non fa eccezione nemmeno il Grande Fratello, uno dei programmi “trash” per eccellenza. La nuova edizione, che riunisce nella Casa più spiata d’Italia vip e persone comuni, sta piano piano completando il roster a disposizione di Alfonso Signorini, ma non senza una certa dose di fatica. Anche il reality show si deve adeguare alla linea dura decisa da Berlusconi, e la scelta di Cesara Buonamici come unica opinionista rappresenta già una svolta.

Grande Fratello, selezioni "sfiancanti"

Secondo quanto riportato dal settimanale di intrattenimento Oggi, il processo di selezione dei prossimi concorrenti chiamati a entrare nella Casa del Grande Fratello è stato piuttosto ostico e faticoso. Il cambiamento di format, che diventa un mix tra il Grande Fratello tradizionale e quello versione Vip, aveva già complicato i piani degli autori, che sono poi stati chiamati a scegliere i partecipanti tra una rosa ristretta di candidati ideali. Le selezioni, che dovrebbero essersi ormai concluse visto che il programma inizierà già lunedì 11 settembre, hanno portato alla scelta di personaggi di qualità, giornalisti, sportivi e attori, escludendo come da richiesta dei piani alti tutti i personaggi non in linea con le decisioni editoriali imposte. Il magazine Oggi, però, descrive questo processo di selezione come complicato e “sfiancante”, proprio a causa del diktat di Pier Silvio Berlusconi. Alberto Dandolo – nella sua rubrica – svela anche una bocciatura di un vip internazionale, vale a dire Daniel McVicar, conosciutissimo in Italia per essere stato tra i volti più amati della soap opera Beautiful. Alla base dell’esclusione, si legge, "un vecchio (e ormai risolto) contenzioso con la legge italiana".

Il cast "vip" del Grande Fratello

Malgrado tutte le difficoltà imposte dalle nuove linee guida, Alfonso Signorini, il suo staff e gli autori del Grande Fratello avrebbero concluso le selezioni dei nuovi concorrenti "famosi" del reality show. Dopo l’ufficialità del campione olimpico Alex Schwazer, annunciata dallo stesso Signorini, è stato il turno di Beatrice Luzzi, che ha confermato la sua presenza all’interno della Casa di Cinecittà. L’atleta e l’attrice sono i soli due concorrenti confermati: tra rumors, indiscrezioni e voci, in attesa di diventare ufficiali, si può però già intuire quali saranno gli altri partecipanti alla prossima edizione del Grande Fratello. Tra i primi nomi a essere usciti c’è quello di Giampiero Mughini, burrascoso giornalista e opinionista tv; con lui anche l’attrice di soap opera Grecia Colmenare, il poliedrico artista Massimiliano Varrese e Ciro Petrone, reso celebre dalla sua interpretazione nel film Gomorra. Infine, l’altro nome caldissimo e per il quale manca solo l’annuncio è quello di Samira Lui, nota per essere stata una delle professoresse nel programma di Rai 1 L’Eredità.