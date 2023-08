L’epilogo della tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è stato tutt’altro che sereno.

L’influencer campana e lo speaker radiofonico si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip. Una storia d’amore travolgente vissuta sempre sul filo del rasoio. Ai tanti momenti di romanticismo e passione, infatti, si aggiungevano altrettante furibonde litigate, tanto che una di queste è costata la squalifica a Donnamaria.

Alti e bassi sono proseguiti anche una volta che il reality show di Canale 5 è terminato. Lo scorso giugno la rottura, non senza recriminazioni e accuse reciproche. E una di queste ha fatto capolino su Twitter nelle ultime ore. Edoardo ha commentato un vecchio tweet di Sonia Bruganelli, la quale aveva postato una frase sul rispetto post relazione: “Il rispetto post relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente”. “Grande, grandissima verità”, ha commentato il volto di Forum.

Poco dopo è arrivata la reazione di Antonella: “Il rispetto durante la relazione credo sia ancora più importante, e visto che ogni volta fai sempre pensare attraverso i social cose non vere perché ti piace illudere le persone, ti do il permesso di pubblicare la nostra ultima chat del 28 luglio”.

Poi ha aggiunto: “Si è fatto vedere a Ravenna solo perché era un evento di coppia pagato, per poi scappare subito a Roma e non farsi sentire più fino a quando non l’ho chiamato per andare a Filicudi, e mi ha detto di no e che non voleva stare con me. E poi parla di post relazione? Buona sì, ma fessa no”.