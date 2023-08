Nelle ultime ore, un dettaglio sui social non è passato inosservato. Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è stata immortalata in una Instagram story di Giacomo Urtis, a sua volta ex concorrente del reality show di Canale 5. Fin qui nulla di particolarmente rilevante, se non fosse che il cosiddetto “chirurgo dei vip” pare sia ai ferri corti con Antonella Fiordelisi, grande amica dell’influencer triestina.

Ma cos’è successo tra l’influencer campana e Urtis? Ad inizio agosto, quest’ultimo si trovava in compagnia di Gianluca Benincasa, discussissimo ex fidanzato dell’ex di Edoardo Donnamaria. La reazione di Antonella è stata quella di unfolloware Giacomo. Inoltre, stando a quanto riportato in una segnalazione giunta ad Alessandro Rosica, Urtis e Benincasa, avrebbero sparlato dell’ex vippona per l’intera durata del loro incontro.

Già lo scorso giugno, il “chirurgo dei vip” era stato implicato nella vicenda che ha visto protagonista Fabrizio Corona e la Fiordelisi. L’ex re dei paparazzi, infatti, aveva pubblicato sul suo canale Telegram un video privato di Antonella che si trovava proprio in uno degli studi di Giacomo Urtis. Accanto all’ex schermitrice c’era proprio Corona, che le fece una richiesta “scabrosa”: “Porco D**, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria”.

Dopo la diffusione del video, Antonella minacciò di adire le vie legali: “Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video né tantomeno la diffusione degli stessi”. L’ex vippona ha poi denunciato Corona, come rivelato alcune settimane fa dall’ex re dei paparazzi.

Come avrà reagito Antonella Fiordelisi all’incontro tra la sua grande amica Nikita Pelizon e, a questo punto, il suo ex amico Giacomo Urtis?