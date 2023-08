Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati i protagonisti di questa torrida estate. La loro ennesima separazione continua ad essere al centro della cronaca rosa ormai da diverse settimane. Lo showman napoletano, in merito alla questione, non si è mai espresso troppo chiaramente, mentre la showgirl argentina, tramite frecciatine sul suo profilo Instagram, avrebbe alluso ad un presunto tradimento da parte del marito.

Belen è pronta a voltare pagina, e vuole farlo con Elio Lorenzoni, l’imprenditore bresciano con il quale si mormora abbia un flirt. Quella che sembrava essere solo una frequentazione estiva, potrebbe rivelarsi in qualcosa di più importante, sebbene la showgirl continui a mantenere un alone di mistero e riservatezza attorno all’uomo.

Mentre Stefano si gode gli ultimi momenti di relax in vacanza con gli amici, la Rodriguez condivide la passione per l’equitazione con Elio. Dopo le presentazioni in famiglia, Belen ha deciso di uscire allo scoperto anche sui social, immortalandolo a cavallo, seppur nella penombra. “Me encanta (Adoro)”, ha scritto la showgirl. Ancora più esplicita la frase di un secondo post sui social: “Ahora vuelvo a sentirme bien (Ora mi sento di nuovo bene)”.

Nel frattempo, Grand Hotel ha pubblicato alcuni scatti di Belen proprio in compagnia di Elio: all’uscita da un albergo e in giro per le vie di Milano. Per quanto gli scatti non li ritraggano in atteggiamenti intimi, pare che tra i due ci sia in corso una frequentazione.