Ieri sono iniziate le registrazioni di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, uno degli storici cavalieri del dating show mancava all’appello. Stiamo parlando di Armando Incarnato.

Nelle scorse settimane si era parlato di un allontanamento del volto del Trono Over in seguito alla nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi, volta ad eliminare qualsiasi forma di trash dai programmi Mediaset. Un’indiscrezione ripresa da Pamela Barretta, che aveva “festeggiato” su Instagram: “Caro Armandino, la ruota gira. Che gioia, grazie Pier Silvio! L’Italia ti ringrazierà! Perché poi alla fine è importante la coerenza. Se non vuoi il trash via certi elementi! Coerenza please”.

Arrivò subito la replica del cavaliere partenopeo, che sbotto sui social contro Pamela ma anche contro gli articoli di alcuni siti che davano per certo il suo addio a Uomini e Donne. Armando aveva di fatto smentito il rumor, ma una segnalazione trapelata alcune ore fa potrebbe aprire un nuovo scenario. Un utente ha scritto in direct a Lorenzo Pugnaloni affermando di aver parlato con Incarnato, e quest’ultimo gli avrebbe confessato che non avrebbe più fatto ritorno nel dating show.