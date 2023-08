Ieri è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, che tornerà in onda su Canale 5 a partire dall’11 settembre. Sono stati presentati i tre nuovi tronisti: Cristian, Brando e Manuela.

La presentazione di Cristian

Nel video di presentazione su Witty il 22enne romano si racconta breemente. Studente al terzo anno di fisioterapia e rider nel tempo libero: “Consegno pizze per guadagnarmi da vivere”. Molto legato alla famiglia Cristian abita con la mamma "la persona più importante della mia vita", e il suo compagno, e con il fratellino di 5 anni.

La presentazione di Brando

Il secondo tronista invece arriva da Treviso: anche Brando ha 22 anni e nella vita ha fatto molti lavori tra cameriere, aiuto chef, calciatore, maestro di sci: "Amo la vita dinamica, adrenalinica e non so vivere senza sport". È pronto a mettersi in gioco: “Sono un ragazzo normale e il passato ha condizionato le scelte e il modo di vivere le mie esperienza. Mi sono chiuso nei miei silenzi anziché esternare i miei sentimenti. Stavolta ho deciso di scrivere un nuovo capitolo della mia vita, voglio vivere qualcosa di magico”.

La presentazione di Manuela

Il terzo trono sarà occupato da una donna. In molti si aspettavano che a sedere sulla poltrona ci sarebbe stata Francesca Sorrentino ex di Temptation Island, ma Maria De Filippi ha fatto una scelta diversa. Su Witty appare il ideo di presentazione di Manuela Carriero, anche lei ex di Temptation dell'edizione del 2021, diventata celebre (e discussa) per lo schiaffo che diede al suo ex fidanzato (Stefano Sirena) al falò di confronto e per essere uscita dallo show assieme a Luciano Punzo.

La relazione con il tentatore è giunta velocemente al termine e ora la ragazza pugliese è pronta a rimettersi in gioco. Il suo video di presentazione è completamente diverso dagli altri. Manuela decide di parlare alle telecamere ma di scrivere una lettera raccontandosi. Dopo la fine della relazione con Punzo, la Carriero ha deciso di vivere a Roma e afferma di essere molto introversa, timida, sensibile e romantica.

Naturalmente la nuova tronista di Uomini e Donne ha anche parlato della sua infanzia e di tutti i problemi famigliari che in qualche modo hanno segnato il suo percorso di crescita: “La mia non è stata una vita facile. Vengo da una famiglia problematica, per forza di cose sono cresciuta in fretta. Mia madre, figlia unica, proveniva da una famiglia molto molto ricca, mio padre no. I genitori di mia madre volevano che lei sposasse un uomo ricco, se così non fosse stato le avrebbero tolto tutte le proprietà. Mia madre scelse il cuore e scappò con mio padre rinunciando a tutto”.

Ma a soli 35 anni la mamma di Manuela rimase vedova perché il papà fu colpito dal cancro con 4 figli da crescere e piena di debiti. A quel punto la ragazza ha raccontato che tornarono gli assistenti sociali per portare lei e i suoi fratelli in una casa famiglia: “A 18 anni ho lasciato la comunità. Avevo una casa, due lavori e l’affidamento dei miei fratelli. I soldi che guadagnavo mi servivano per pagare le bollette, l’affitto, le spese mediche e mettermi un piatto a tavola. Con il passare del tempo mia madre guarì dalla depressione, le venne assegnato un alloggio popolare e riuscì a riavere l’affidamento dei piccolini che ormai avevano 8 e 10 anni”.