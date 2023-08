Ieri pomeriggio è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. I nuovi tronisti sono Cristian, Brando e Manuela Carriero, quest’ultima ex protagonista di Temptation Island 9.

Di seguito le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni:

Puntata focalizzata molto sul Trono Classico con la presentazione dei tre tronisti. In studio presenti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Assente Ida Platano (che si trova a New York con Alessandro Vicinanza). Dunque, i rumor circa la possibilità che l’ex dama potesse essere una nuova opinionista si sono rivelati infondati.

Presente in studio anche Filippo Bisciglia per due confronti con le coppie della decima edizione di Temptation Island: c’erano Perla Vatiero con Igor Zeetti e Mirko Brunetti con Greta Rossetti. Presenti anche Francesca Sorrentino e Manuel Maura. Per quanto riguarda Francesca, Maria De Filippi ha sottolineato il fatto che sia stata molto amata dal pubblico, che abbia gli attributi e che sia stata acclamata affinché diventasse la nuova tronista. Maria le ha detto che li ha per poterlo fare, ma non la vede pronta dal punto di vista sentimentale. Perciò si vedrà, magari più avanti.

Per quanto riguarda il Trono Over sono stati due i grandi assenti: Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Tuttavia, può darsi che sarebbero dovuti entrare ma non c’è stato tempi. Presenti Gemma Galgani, Aurora Tropea e Roberta Di Padua.