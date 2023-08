Si infiamma il gossip su Can Yaman e Demet Ozdemir, i protagonisti dell’amatissima fiction Day Dreamer – Le ali del sogno. Nel corso di questi anni, non hanno mai smesso di rincorrersi voci circa un presunto flirt tra i due attori turchi. Voci mai confermate dai diretti interessati. Nel frattempo, Can ha avuto una storia con Diletta Leotta, mentre Demet ha sposato Oguzhan Koc, ma il matrimonio è giunto al capolinea dopo poco più otto mesi.

Il mese scorso, Alessandro Rosica, da sempre addentro al mondo del gossip turco, ha svelato nuovo retroscena sulle due star turche. Secondo l’Investigatore social, infatti, il quale ha sempre sostenuto che le nozze tra l’attrice e il cantante fossero tutta una montatura a scopi pubblicitari, Can e Demet sono sempre rimasti in contatto: “C’è una cosa che non vi ho mai detto, volevo esserne prima sicuro: l’attrice turca nel frangente della relazione fake, quindi nella vita privata, è sempre stata single, non ha mai perso i contatti con il suo ex compagno e collega Can Yaman. L’ultimo momento in cui sono stati fotografati insieme felici e spensierati, risale all’evento Disney dell’anno scorso. I loro sguardi parlano chiaro, dietro le quinte si sono parlati per almeno mezz’ora e i toni non sono stati di certo quelli di due semplici amici o colleghi. C’è però una cosa che nessuno sa, mentre lei non poteva farsi vedere con nessun altro uomo da contratto, né tantomeno Oguzhan con altre donne, è successo l’impensabile, i due attori infatti, a fine serata sono andati via con amici in comune, in due auto differenti. Quella notte Demet non tornerà a casa, Can nemmeno. Ad oggi posso dire solo una cosa con estrema fermezza, i due non sono semplici amici e si sentono continuamente”.

Can Yaman e Demet Ozdemir si sono visti in gran segreto

Nelle ultime ore, sempre Rosica ha confermato l’ennesimo avvistamento dei due. Secondo la fonte dell’esperto di gossip, pare che Can e Demet si siano visti nuovamente in gran segreto. La fonte spiega anche che ormai sempre più spesso dove c’è uno arriva anche l’altro: “Il mio contatto mi dice che è molto probabile che Can si sia visto con Demet. Non sarebbe nemmeno uno scoop dato che i due sono rimasti amici e c’è tanta stima, e questo è sotto gli occhi di tutti. Mettiamoci poi la passione che c’è stata prima e dopo. Ad ogni modo sono iper mega riservati, e Demet sa esserlo bene. Non è un caso che i due si trovino spesso e volentieri negli stessi posti. Una donna che viva in Turchia e lui che vive in Italia?”.