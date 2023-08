Manuela Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne. L’ex protagonista della nona edizione di Temptation Island (ricorderete lo schiaffo rifilato all’allora fidanzato durante il falò di confronto), dopo la dolorosa rottura con Luciano Punzo (ex concorrente del Grande Fratello Vip 7), ha deciso di rimettersi in gioco cercando l’amore nel dating show di Maria De Filippi.

Dopo l’annuncio ufficiale su Witty, era molta l’attesa da parte degli appassionati per scoprire come avrebbero reagito gli ex della Carriero. Mentre Stefano Sirena non si è ancora espresso al riguardo, l’ex vippone ha soddisfatto il pubblico. Alcune ore fa, attraverso una storia su Instagram, Luciano ha risposto alla domanda di un follower in merito alla presenza della sua ex sul Trono: “Ragazzi, sono davvero molto contento per lei. Le auguro di fare un bellissimo percorso e di trovare veramente tutto ciò che lei desidera”.