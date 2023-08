Archiviata (in malo modo) la frequentazione con Matteo Diamante, Nikita Pelizon ha voltato definitivamente pagina. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip aveva annunciato lo scorso luglio la fine della relazione con l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi: “A me non basta il corteggiamento, voglio una persona da ritenere esemplare, che non mi consideri una sua proprietà. Non solo a parole, ma anche a fatti e che non mi faccia provare imbarazzo in nessun contesto. Detto questo, siamo tutti diversi, e chiaramente nessuno di noi è per tutti. Nessuno è sbagliato, semplicemente non è per te”.

Nelle ultime ore, pare che l’influencer triestina sia stata avvistata in compagnia di Valerio Tremiterra, suo ex fidanzato. La segnalazione è arrivata in direct ad Amedeo Venza: “Nikita e il suo ex Valerio si risentono. Si sono anche rivisti a Napoli insieme ad altri amici in comune”.

Lo scorso 16 gennaio, durante una puntata del GF Vip, Tremiterra aveva fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa alla Pelizon. “Sapevo che la nostra storia sarebbe finita col suo ingresso al Gf Vip, era palese. Non c’è nessun problema, per lei ci sarò sempre: Nikita è il mio angelo”, erano state le parole di Valerio. Terminata la puntata, Nikita si era confidata con Antonella Fiordelisi: “Al momento attuale è una persona speciale, ma io non lo vedo da quattro mesi lui mi vede tutti i giorni. Se fossi stata innamorata avrei pianto, avrei pensato ‘corro incontro a lui e lo abbraccio’, invece io sento semplicemente che lo penso, ma non so in quale forma pensarlo perché non lo vedo da quattro mesi. Se devo essere totalmente sincera proprio, se non vogliamo prenderci per il cu*o”.

A distanza di mesi da quell’incontro, Nikita e Valerio si sono dunque rivisti e, a quanto pare, sono sempre rimasti in contatto. Esiste la possibilità che possano tornare insieme? Staremo a vedere.