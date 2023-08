Morgan dà in escandescenze contro il pubblico. L’episodio è avvenuto durante l’evento “Battiato, segnali di vita e di arte” che si è tenuto ieri sera al Parco archeologico di Selinute.

Dopo gli insulti arrivati dalla folla, il giudice di X Factor ha interrotto il concerto e ha iniziato a inveire contro gran parte dei presenti. Il cantautore brianzolo avrebbe perso le staffe in seguito alla richiesta da parte di una persona dal pubblico di cantare alcuni brani di Franco Battiato. A Morgan non sarebbe andato giù nemmeno un altro commento in merito alle sue doti canore.

A quel punto, l’artista non ci ha visto più e ha rivolto pesantissimi insulti, addirittura omofobi: “Fate ridere, siete proprio stupidi. La società, la gente come voi, è una m*rda. State zitti, basta, avete rotto il ca**o. Ho dei sentimenti, cogl**ni! Non sono un personaggio. Andate a vedere Marracash, andata a vedere Fedez”. Il carico di insulti non si è fermato qui: “Vai a fare in c*lo, fro**o di m*rda, cogl**ne. Basta dai, ciao ragazzi”.