Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono pronti a fare il grande passo. I due ex naufraghi de L’Isola dei Famosi sono pronti a sposarsi, e il giornalista, intervistato dal settimanale Chi, si è detto finalmente felice.

A celebrare il matrimonio l'unione civile sarà Emma Bonino: “Ci uniremo civilmente, davanti ad Emma Bonino, prima di Natale. Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario. Questo mi permetterà, qualora anche la mamma di Melissa (figlia di Antolini, ndr) sia d’accordo, di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente”, ha raccontato Cecchi Paone.

“Lei mi chiama zio, o semplicemente Alessandro. C’è un affetto tra di noi inenarrabile. E’ nata in una situazione complessa e questo l’ha resa, nell’accezione bonaria del termine, una piccola donna. Pochi giorni fa, in barca, ha visto me e Simone scambiarci delle carezze ed è andata dalla mia ex moglie a dirle: ‘Zia, hai visto papà e Alessandro quanto si amano?’. Un commento spontaneo che dimostra che l’esempio fa la differenza”.