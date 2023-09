Lo scorso 26 agosto, durante gli incontri tenutisi per la rassegna “Gli incontri del Principe” al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, Mara Vanier ha parlato del suo ritorno in Rai, ma anche espresso alcune considerazioni in merito al mancato rinnovo del contratto con Mediaset di Barbara D’Urso.

Intervistata da Stefano Zurlo, la conduttrice di Domenica In non si tira indietro nel commentare anche una situazione che ha vissuto in prima persona, ovvero l'improvviso allontanamento da un'azienda che considerava una sua seconda casa, e quindi è in maniera sentitamente partecipe che parla della situazione in cui si è trovata Barbara D'Urso.

“Io voglio molto bene a Barbara, siamo amiche da tanto, e credo che Barbara sia una grande professionista. Mah il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, io non problemi”. Incalzata da Zurlo, che le chiede se dopo l’estromissione della D’Urso da Mediaset si sono sentite, Mara ha risposto: “Sì, ci siamo scritte sì”. Poi, la Venier affronta il discorso relativo all’ipotetico futuro televisivo di Barbara: “Beh certamente per Barbara è stata una cosa che ha colto alla sprovvista lei e anche il pubblico. C’erano dei segnali, l’avevano ridimensionata Barbara, ma credo che possa essere un passaggio. Barbara è una brava conduttrice, può lavorare in Rai, ovunque, bisogna rispettare chi ha fatto bene il proprio lavoro e Barbara è brava”.