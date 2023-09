Manca sempre meno al debutto della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi, previsto per domenica 24 settembre. I colleghi di Mondo Tv hanno anticipato quali saranno gli ospiti della prima puntata del talent show: Can Yaman, Angelina Mango e Mattia Zenzola, quest’ultimo vincitore della ventiduesima edizione. Ma non solo.

Nel ruolo di scrutinatori dei risultati dei casting indetti per la promozione o la bocciatura ad Amici 23, oltre al divo turco, attualmente impegnato con le riprese della seconda stagione della serie tv light crime Viola come il mare, ci saranno anche Leonardo Pieraccioni e Alessia Marcuzzi.