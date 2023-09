Cristian Forti è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne.

Il ragazzo è originario di Roma, ha 22 anni e studia per diventare fisioterapista. Prima ancora di iniziare il programma è stato accusato di essere fidanzato con quella che lui ritiene solo una sua ex.

Chi è Cristia Forti, nuovo tronista di Uomini e Donne

Cristian Forti è figlio di genitori separati, vive con la madre e ha un fratello di 5 anni. Della separazione dei suoi genitori ha parlato anche nel suo video di presentazione, spiegando che è stato un evento che gli ha causato molto dolore, ma che l'ha portato ad essere la persona che è oggi. Oggi la sua è una famiglia allargata, il padre si è rifatto una vita e ha avuto un altro figlio con la nuova compagna, stessa cosa per la madre. Come anticipato, Cristian studia fisioterapia ed è al terzo anno, ma per guadagnare qualcosa lavora come fattorino in una pizzeria della sua zona: "A 22 anni chiedere 20 euro a mamma per uscire non si può sentire", ha detto. Nel suo profilo Instagram da oltre 3500 followers, Cristian posta foto soprattutto della sua città, Roma, e delle vacanze con gli amici.

“Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazza con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato. Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023), e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023)”.