Ieri, lunedì 18 settembre, è andata in onda la seconda puntata del Gande Fratello. Ma la nuova versione “sobria” del reality show condotto da Alfonso Signorini stenta a decollare, sia per quanto riguarda gli ascolti che i social.

Dopo il crollo di ascolti che è stato registrato durante la puntata del 15 settembre (2.008,000 spettatori con il 16,12% di share), nell’appuntamento di ieri c’è stato un nuovo tonfo. La terza puntata del reality show, infatti ha registrato 2.199,000 spettatori con il 18,02% di share. Il programma di Canale 5 ha dunque perso la sfida del prime time con le repliche de Il Commissario Montalbano (3.210,000 spettatori con il 19,6% di share).

Mediaset cambia le carte in tavola

Ai piani alti di Cologno Monzese è scattato immediatamente il campanello d’allarme, tanto che hanno deciso di anticipare la messa in onda della prossima puntata a giovedì 21 settembre. Il motivo? Il 22 settembre debutta la nuova edizione di Tale e Quale Show (il cui cast, ironia della sorte, è composto anche da alcuni ex vipponi: Alex Belli, Pamela Prati, Jo Squillo e Ginevra Lamborghini), e per il reality di Canale 5 sarebbe stata di fatto una carneficina.

Ma non è tutto. Per la prima volta dopo diversi anni, l’hashtag ufficiale del programma, #grandefratello, non è finito in tendenza su Twitter durante la diretta. Al contrario invece, in Italia ha raggiunto la vetta l’hashtag del Gran Hermano Vip, reality al quale partecipa Oriana Marzoli.