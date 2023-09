Giselda Torresan è senza dubbio una delle concorrenti più discusse della nuova edizione del Grande Fratello.

"Giselda veniva bullizzata in fabbrica"

Già da prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà erano iniziate a circolare voci sul suo conto, soprattutto in merito al suo lavoro. La donna, infatti, si è presentata come operaia, e ha addirittura cambiato la bio di Instagram aggiungendo proprio il lavoro da “operaia turnista”. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Fanpage.it, Giselda si sarebbe dimessa prima di partecipare al reality. Al riguardo è arrivata anche l’ennesima conferma di una persona che, parlando con una sua amica, aveva svelato alcuni retroscena sul licenziamento della gieffina: “Ti confermo tutto – ha scritto a Deianira Marzano -. Sono in ospedale ricoverata con una sua amica e mi ha detto queste cose lunedì prima della puntata. E non solo, oltre ad essersi licenziata perché vuole fare la guida alpina, mi ha detto che non è vero che si trovava bene in fabbrica, anzi era continuamente bullizzata con gesti e frasi, mai fisicamente ovviamente, da tutti i suoi colleghi”.

Giselda rivela: "Mi hanno contattato loro"

Intanto, nelle ultime ore, la Torresan si è lasciata andare ad una clamorosa rivelazione in merito al suo ingresso nella Casa del Grande Fratello: “Mi hanno contattato loro, io ero già conosciuta in Veneto”. La regia ha immediatamente staccato l’inquadratura.