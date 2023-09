Edoardo Tavsassi e Micol Incorvaia, dopo aver replicato alle parole di Alfonso Signorini, che a Verissimo ha scaricato i vipponi della settima edizione del Grande Fratello Vip, e parlato della loro storia d’amore, hanno commentato la passata edizione del reality show.

All’interno della Casa di Cinecittà, la coppia aveva stretto una forte amicizia con Oriana Marzoli, attualmente impegnata al Gran Hermano Vip, e protagonista, insieme a Daniele Dal Moro, di un vero e proprio psicodramma che si è verificato durante la puntata di ieri sera.

Oriana al Gran Hermano Vip: le parole di Tavassi e Micol

“Oriana è ripartita con il Gran Hermano. Io, se mi avessero detto di rifare un’altra volta il Grande Fratello a settembre avrei detto di sì, l’avrei fatto subito – ha detto Micol -. E’ stata un’esperienza importante, ed io non posso che essere grata per tutto questo. Poi mi sono divertita, nonostante alcuni attriti e alcune situazioni, però insomma quelli me li sono messi via”. Di parere differente Edoardo: “Io vorrei dire ma come le va di rinchiudersi dentro? Vabbè, la pagano, certo che lei va. Dai siamo usciti adesso dalla Casa e ti vai a richiudere?”.

La lite in Sardegna tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Quest’estate, alcuni ex vipponi hanno trascorso alcuni giorni in Sardegna tra relax e lavoro. Ed è proprio qui che si sarebbe verificata una litigata tra Oriana e Daniele, a cui avrebbe assistito anche Soleil Sorge. Ma come sono andate realmente le cose? “Chi sa la verità? Io mi astengo dalla risposta. Tutto quello che è stato detto su di me non corrisponde alla realtà, questo posso dirlo con certezza. Degli altri io non posso parlare”, ha raccontato Micol.

Edoardo ha proseguito: “Rispondo solo in presenza dell’avvocato! Quando fai il Grande Fratello succede che ci stanno i fandom, ti accorgi leggendo i tweet di quanto realmente la gente non sappia nulla, non sanno niente. Devono capire che la vita è reale, non è la storia che vedete sui social. Io posso farvi vedere io e Micol che siamo felici insieme, che ci diamo un bacino e ci diciamo ‘Ti amo’, ma poi io vado sulla Salaria a prostitute e lei con altre persone, e voi non lo saprete mai. E’ un mondo dove se tu non ti fai vedere, non posti la storia, vuol dire che c’è crisi: la crisi perché non abbiamo postato una storia insieme”.