Ieri si è aperta una nuova stagione di Casa Chi, e alla conduzione del format trasmesso su Instagram è stata riconfermata Sophie Codegoni. Ospite della prima puntata è stata Stefania Orlando, che ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello e degli attuali rapporti con alcuni degli ex vipponi a cui ha partecipato al reality show.

Ma c’è stato spazio anche per alcune rivelazioni di Sophie in merito alle “prestazioni” di Alessandro Basciano quando si trovavano all’interno della Casa più spiata d’Italia: “Io mi sono frenata… Noi personalmente tra spetteguless notturni e primi bacini nascosti, io non mi sono data completamente alla pazza gioia, ve lo posso assicurare. Mi vergognavo”.

La prima notte lontano dalle telecamere

Poi, la Codegoni ha svelato un retroscena in merito alla prima notte trascorsa lontana dalle telecamere: “La prima notte da liberi in albergo? E’ una cosa imbarazzatissima perché tu sei già fidanzata con questa persona e la conosci in tutto e per tutto. Idealizzi cose e poi hai paura che non vada bene… Se è stata una delusione? Abbiamo avuto un bel feeling anche se paragonata ad oggi… al momento avevo detto ‘buono’, però dipende, capito? L’ansia da prestazione fa brutti scherzi, soprattutto dopo il GF”.