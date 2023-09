Edoardo Tavassi ha intrapreso una nuova avventura come speaker radiofonico a Radio Cusano Campus. Il videomaker romano, infatti, co-condurrà con Turchese Baracchi il programma Attenti a quei due. Ieri, nel programma Turchesando, insieme all’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, c’era anche la fidanzata Micol Incorvaia. I due hanno raccontato di aver trascorso l’estate a Porto Empedocle, dove Edoardo ha potuto conoscere tutti i parenti di Micol.

Gli Incorvassi hanno parlato della nuova edizione del Grande Fratello, che stenta ad ingranare: “Mi fa ridere che c’è questa ostentazione del fatto che ogni cosa che succede al Grande Fratello è tipo ‘Ohhh, perché questo è il Grande Fratello, quello ‘normale’, ‘quello meglio’, cioè è tutto come per dire che quello dell’anno scorso è tutto da boicottare”.

Micol e Edoardo replicano alle parole di Signorini

La coppia è stata anche interpellata sulle parole di Alfonso Signorini a Verissimo, il quale ha di fatto scaricato il cast della settima edizione del GF Vip: “Non è una cosa che fa piacere – ha detto Micol -. Lui ha detto ‘abbiamo sbagliato il cast’, però capisci che quando parli di aver sbagliato il cast è come se imputassi una parte della colpa al cast, alle persone? Io avrei detto ‘Abbiamo sbagliato a mettere in risalto alcune cose piuttosto che altre, abbiamo sbagliato a gestire alcune situazioni’, semplicemente questo”.

Dello stesso parere anche Tavassi: “Sai come fanno gli allenatori di calcio? Dicono ‘E’ colpa mia!’. Io penso che alcuni elementi (e mi ci metto in mezzo anche io perché ne ho fatte di cavolate…) Però dare la colpa solo al cast mi sembra una cosa un po’ così, è tutto un insieme. Ma poi tutto il cast? Cioè dici che hai sbagliato una Milena Miconi che è una santa donna? No, non puoi mettere in mezzo certe persone, non facciamo di tutta l’erba un fascio. Ricordiamoci, però, che nonostante tutto se non siamo qui è perché lui ci ha dato una possibilità, non si sputa nel piatto dove si è mangiato”.