Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, una delle coppie meno reclamizzate ma senza dubbio la più solida nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, sono stati ospiti di Turchese Baracchi nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus.

I due ex vpponi, oltre a parlare della nuova edizione del Grande Fratello, hanno replicato alle parole di Alfonso Signorini, che a Verissimo ha di fatto scaricato i protagonisti della settima edizione del reality (“Abbiamo sbagliato il cast”).

L'amore tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

L’amore tra Edoardo e Micol cresce e matura sempre di più, così come la loro complicità che ha ormai conquistato il pubblico. Sul finale dell’intervista, i due si sono cambiati parole dolcissime. La sorella di Clizia ha confermato tutto il suo sentimento: “Proprio ieri gli ho detto: ‘Ma come si fa che ogni giorno che passa io ti amo sempre di più’”. A sorpresa il videomaker romano le ha risposto: “Anche io lo penso, sto benissimo. Non mi lamento di niente, sono felice. L’altra sera sono tornato e la Roma aveva vinto 7 a 0. Sono ritornato a casa, mi sono visto lei che mi aspettava nel letto ed era una gioia immensa questa cosa. Cioè, la Roma che vince già è una gioia, poi ti trovi pure la donna che ami che ti aspetta lì…”.

La cucina da 13 mila euro

Alcuni mesi fa, sui social fece il giro del web la notizia di una richiesta fatta da una misteriosa coppia uscita dal Gf Vip 7 che avrebbe chiesto in regalo una cucina da 13 mila euro. In molti ritenevano che si trattasse di Tavassi e Micol: “Io e lei ci abbiamo riso sopra per giorni. La mia casa, che non è manco mia perché sto in affitto, ha già una cucina dove non c’è manco il forno. Se mi dovessero regalare una cucina da 13 mila euro io non so manco se c’entra nel pianerottolo di casa. Dovrei prenderne solo un pezzo. Per me è follia, non so se è più folle chi inventa la storia o chi ci crede. Però noi abbiamo riso troppo. I nostri fan ci hanno regalato una cucina in miniatura per prendere in giro questa cosa, loro stanno sempre avanti”.