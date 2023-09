Anita Olivieri è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Ma così come alcuni degli altri concorrenti Nip, non si tratta di un debutto in televisione.

Il suo volto, infatti, è già apparsi sulle reti Rai e Mediaset nel 1999 grazie allo spot della Pampers. Il retroscena è stato portato alla luce da Annie Mazzola durante il GF Party: “La nostra cara amica Anita non è nuova alle telecamere: lei era attrice già in fasce e non per capelli. Anita è quella che si è fatta la cacca addosso!”. Il video incriminato è stato caricato su Instagram dalla stessa Olivieri.

Classe 1997 (quando ha girato quello spot aveva solo due anni), Anita Olivieri è di Roma e lavora in una grande azienda di automotive e si occupa di marketing. Ha preso due lauree ed un master ed è entrata al Grande Fratello da single, e già si parla di una possibile ship, “vittonita”, con Vittorio Menozzi.