Antonio Ricci di recente ha parlato di Barbara D’Urso e della sua “cacciata” da Mediaset. Dopo ben 15 anni, infatti, lo spazio pomeridiano occupato dalla conduttrice di origini napoletane è stato affidato a Myrta Merlino.

Nei prossimi giorni partirà anche Striscia la Notizia. Inizialmente, dietro al bancone troveremo Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Ma, stando a quanto riportato da DavideMaggio.it, pare che Antonio Ricci per il lancio della prima puntata abbia proposto alla D’Urso di intervenire. L’autore televisivo, infatti, voleva puntare sulla conduttrice per inaugurare la nuova stagione del tg satirico.

"Barbara D'Urso a gennaio vuoterà il sacco"

“Ho avuto modo di sentire Barbara D’Urso per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”.

E su Myrta Merlino: “Non sono ancora riusciti a vederla. Ma non l’ho mai seguita, so solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara D’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset”, ha concluso Ricci.