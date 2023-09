Nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, il pubblico ha avuto modo di osservare da vicino l’amicizia tra Giulia Salemi e Dayane Mello. Durante l’avventura nella Casa di Cinecittà, non sono mancati gli alti e bassi, ma alla fine la modella brasiliana e l’influencer italo-iraniana ne sono uscite più unite che mai.

Lo scorso dicembre, Dayane aveva dedicato un pensiero speciale a Giulia: “Sai, amica, sono così felice di aver trovato qualcuno con cui condividere le mie giornate. La nostra amicizia è così forte, così speciale, che già ti considero una sorella per me. E’ fantastico essere con te e sapere che mio capisci dolo dal mio sguardo. La nostra connessione è unica, ed è per questo che so che questa amicizia non finirà mai”. La Salemi le aveva risposto con un “Ti voglio bene”.

Giulia Salemi e Dayane Mello si sono unfollowate

Lo scorso aprile, le due ex vippone si erano incontrate alla festa compleanno di Giulia, ma qualcosa nel rapporto tra le due potrebbe essere cambiato. Stando ad una segnalazione arrivata in direct a Deianira Marzano, la Salemi e Dayane avrebbero smesso di seguirsi su Instagram. Siamo andati a verificare, ed effettivamente le cose stanno proprio così. Inoltre, molti utenti hanno notato che Dayane mette i like ai post di Elisabetta Gregoraci. Cos’è successo dunque tra Giulia e la Mello? Al momento non è dato sapere, ma ciò che è certo è che le rispettive mosse social non sono passate inosservate.