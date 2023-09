Mercoledì 20 settembre, ha debuttato su Cusano Italia Tv Suite Selassié, il nuovo show condotto dalle sorelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié.

Il format è stato ideato dalla vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, e si presenta come un varietà all’insegna della leggerezza. Le tre ex vippone intrattengono il pubblico per circa due ore con interviste ad ospiti in collegamento e giochi che coinvolgono il pubblico da casa. Le princess commentano le notizie di gossip del momento, come ad esempio il “caso” Giorgia Soleri a Venezia.

La love story (atipica) tra Jessica Selassié e Barù Gaetani

Durante l’avventura al Gf Vip, Jessica è stata protagonista di una chiacchieratissima, seppur atipica, storia d’amore con Barù Gaetani, nipote di Costantino della Gherardesca. L’attrazione pareva essere reciproca, ma l’uomo ha sempre dichiarato di non volersi impegnare in una relazione, soprattutto davanti ai riflettori. Nel contempo, su Twitter prendeva sempre piede il fandom Jerù, i cui membri speravano che tra i due scoccasse la scintilla. Terminato il programma i due, fatta eccezione per qualche pettegolezzo, non sono mai diventati una coppia. Addirittura Barù ha smesso di seguire Jessica sui social, e si è più volte scagliato contro il fandom.

La mossa social di Barù

Sono stati proprio i sostenitori della “non coppia” che hanno notato nelle ultime ore un’insolita mossa social compiuta da Barù. Stando a quanto si legge, infatti, l’ex vippone avrebbe bloccato sui social Lulù e Clarissa dopo la messa in onda della prima puntata di Suite Selassié? Ma qual è la ragione? Al momento non è dato sapere.