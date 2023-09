Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, è stata ospite di Casa Sdl Tv. Nel corso dell’intervista ha parlato dell’amicizia finita con Dayane Mello e della nuova edizione del Grande Fratello.

Sonia Lorenzini: "Con Dayane ho interrotto tutti i rapporti"

“Con Dayane Mello ho interrotto tutti i rapporti. Io sono una che si spende molto per gli altri. Quando dico di essere amica di qualcuno lo sono a parole, a gesti e a fatti. Ci sono per me, a 34 anni, dei valori che mi porto dietro, che mi hanno dato i miei genitori e che io metto in atto nella vita di tutti i giorni e che sono imprescindibili. Come il rispetto nel comunicare. Se io fisso una collaborazione, per esempio, con una struttura da cui siamo ospiti e lo fisso anche a nome tuo, tu non mi puoi dire a distanza di un’ora “'o, io non vengo più'.

Perché non è un danno che fai a me, è un danno che faccio io a una struttura all’ultimo minuto e la trovo una totale mancanza di rispetto non per me, nei confronti del lavoro degli altri. Anche nei confronti miei, ma questa è un’altra cosa, perché io sono una persona che passa sopra a tante cose. Questo diciamo che è stato l’ultimo episodio, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ecco”.

Sonia Lorenzini sulla nuova edizione del GF

E per quanto riguarda la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Sonia Lorenzini ha detto: “Sono onesta, ho guardato poco il Grande Fratello, non ho avuto modo di seguirlo perché sono appena rientrata da un viaggio particolare, più di un mese in giro per la Sardegna. Ho individuato qualche personalità che mi piace, tipo Giselda mi sta molto simpatica.

La ragazza che cucina, Rosy, lei mi è piaciuta. Ho visto che nonostante lei si attivi per fare insomma qualcosa di positivo nella Casa, viene un po’ attaccata perché ha questo carattere deciso. È quello che succede classicamente poi in ogni gruppo di persone. Viene presa di mira quella con più personalità, diciamo”.