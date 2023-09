Ginevra Lamborghini e Alex Belli sono due dei nuovi concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show, che andrà in onda su Rai 1 a partire da venerdì 22 settembre.

Durante la conferenza stampa di ieri, i due ex vipponi (lui al Gf Vip 6 e lei al Gf Vip 7), sono stati intercettati da MondoTv24, a cui hanno confidato chi sono i cantanti che vorrebbero imitare.

Ginevra e Alex, chi vorrebbero imitare a Tale e Quale Show

“Mi aspetto di divertirmi, mettere in atto tutti questi talenti che riconosco solo perché lo dicono gli altri e quindi sono pronta a farmi giudicare e divertirmi tanto insieme a voi – ha detto Ginevra -. Mi piacerebbe tanto imitare Dua Lipa perché è una delle mie cantanti preferite, la ascolto e insomma è un po’ la mia diva preferita”.

Anche Alex ha detto la sua: “Sono uno showman nel senso che ho appreso in tutti questi anni, dall’uscita dal conservatorio, un sacco di arti e di intrattenimento che mischio insieme e cerco di fare qualcosa. Questo è il tempio dell’intrattenimento, il vero programma di intrattenimento di Rai1, dove tu metti in gioco non solo doti canore ma anche doti di recitazione, di interpretazione. Devi fare il personaggio tale e quale all’originale, perciò è l’apoteosi di tutto il mondo dell’intrattenimento che a me piace. […] Chi mi piacerebbe imitare? Freddie Mercury, anche se ci sono tanti personaggi da cui però sono tanto lontano vocalmente e che rimarranno solo un’utopia”.

Nella puntata di venerdì, Ginevra Lamborghini vestirà i panni di Annalisa, mentre Alex Belli quelli di Tom Jones.