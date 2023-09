Alla fine, anche la “glaciale” Beatrice Luzzi si è sciolta. Ieri pomeriggio, durante un gioco organizzato dagli autori del Grande Fratello, l’attrice è stata votata come la più “ipocrita” della Casa, totalizzando ben sette voti. A votarla anche Massimiliano Varrese, dal quale Beatrice non se lo aspettava: “Porca miseria non me l’aspettavo proprio, soprattutto da Massimiliano. Ho vinto, che bello! Devo dire la verità? Non me l’aspettavo. Penso di avere tanti difetti ma di essere ipocrita no. Sono una persona diretta e penso di averlo dimostrato. A quanto pare trasmetto qualcosa di sbagliato, cioè di non mio. E questo è qualcosa di importante da capire alla mia età”.

A sorpresa, una delle principali antagoniste della Luzzi, Rosy Chin, non l’ha votata, ma quando è stato chiesto a Beatrice di indicare la persona più ipocrita della Casa, ha votato proprio la chef: “Io e Rosy abbiamo un’intesa molto profonda, che voi ci crediate o no. Io non mi sono mai lamentata della sua cucina, mi sono lamentata del fatto che mi ha tenuto il muso per tre giorni per aver messo le mani in pasta. Io ho sempre fatto un passo indietro nonostante sia abituata a cucinare. Ogni volta che le chiedevo se potevo dare una mano mi ha sempre detto no. Mi ha messo il muso per tre giorni perché per dieci minuti ho fatto degli gnocchi. Io di ipocrita in tutto questo non vedo assolutamente nulla”.

Beatrice Luzzi crolla e scoppia in lacrime

Anche secondo Alex Schwazer, Beatrice è ipocrita, in quanto dopo aver criticato la cucina di Rosy, ha mangiato i piatti che ha preparato: “Secondo me non è stato giusto criticare Rosy dicendo che è lenta nel cucinare e poi sederti mangiando quello che ha cucinato lei”. “Io non sono ipocrita, e nelle vostre critiche non ci vedo nulla di ipocrita”, ha replicato Beatrice che, alla fine, è scoppiata a piangere.