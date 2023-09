Potrebbe delinearsi le prime “ship” nella nuova edizione del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, come testimoniato dal progressivo calo degli ascolti, fa fatica ad ingranare, ma è ipotizzabile che con le coppie e le varie gelosie che potrebbero derivarne, non torni ai “fasti” di un tempo.

Nelle ultime ore, è parso piuttosto evidente l’interesse di Claudio Roma e Massimiliano Varrese nei confronti di Heidi Baci. In Confessionale, Fiordaliso ha raccontato di aver notato un forte interesse da parte di Claudio verso la ragazza di origini albanesi: “Quando eravamo nel tugurio cera gnocco fritto, che poi sarebbe Claudio, al quale piaceva Heidi. Ma Heidi non è il tipo di Claudio”. Valentina, invece, ha notato l’interesse di Varrese: “Mi si è fiondato sulla Heidi senza colpo ferire”.

Heidi Baci smorza il gossip

Heidi, però, ha voluto frenare il gossip: “Claudio lo vedo come un amico. Mi viene voglia di abbracciarlo, ma troppo curato. Non c’è niente di male nel curarsi, è bello. Ma io preferisco, proprio per una questione di gusti, un uomo più rudimentale. Ha più trucchi di me. Dai, non mi attrae questa cosa. Mi uccide un po’ la libido.

Massimiliano è grande, che potrebbe attrarmi e lo vedrei al mio fianco. Lui è una persona molto intelligente, molto intuitiva. Quando sono entrata ha capito subito come sono fatto io. Non ci ha messo molto come gli altri. Ma è troppo grande ragazzi”.